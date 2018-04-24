Приамурье продолжает гореть

Площадь природных пожаров в России за сутки увеличилась на 20 тысяч гектаров. Основная их часть приходится на Амурскую область. Там действует режим ЧС. Огнем охвачено более 60-ти тысяч гектаров. Еще более полутора тысяч горят в Приамурье.

В борьбе с огнем задействованы десятки пожарных подразделений, сотни единиц техники, сообщает телеканал "Россия 24". В том числе и военные вертолеты.

В целом по стране за прошедшие выходные удалось ликвидировать более сотни природных возгораний на площади в 66 тысяч гектаров. Как сообщает Авиалесоохрана, причина всех пожаров — человеческий фактор.