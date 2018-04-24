Снегопады в Кирове оставили дома тысячи школьников

Некоторые школы в Кирове перешли на дистанционное обучение из-за сильных снегопадов. Об этом рассказали в департаменте образования региона. Там уточнили, что учебный процесс будет организован через школьные интернет-сайты и социальные сети.

Из-за аномальных осадков и минусовой температуры в городе образовались большие сугробы, напоминает телеканал "Россия 24". На улицах заторы и пробки. Общественный, а также грузовой транспорт проезжает с трудом. Сейчас в Кирове продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков он закончится не раньше среды.