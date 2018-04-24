Шквалистый ветер повредил линии электропередачи в Якутии

Сразу в двух районах республики произошли аварийные отключения. Энергетикам пришлось подключать резервный трансформатор и оперативно восстанавливать энергоснабжение.

Синоптики предупреждают — сильный ветер, порывами до 23-х метров в секунду, ожидается в Якутии и в ближайшие несколько дней. В некоторых районах возможна метель, добавляет телеканал "Россия 24".