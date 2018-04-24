Кубок Стэнли. "Торонто" сравнял счет в серии с "Бостоном"

В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. "Торонто Мэйпл Ливз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в шестой игре серии и сравнял счет в противостоянии. Встреча прошла в Торонто и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Вильям Нюландер (22-я минута), Митчелл Марнер (34-я) и Томаш Плеканец (59-я). У проигравших отличился Джейк Дебраск (22). Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал две результативные передачи.

"Мэйпл Ливз" уступали по ходу серии со счетом 1:3, но смогли сравнять счет – 3:3. Седьмая и решающая игра команд пройдет в ночь на 26 апреля в Бостоне.