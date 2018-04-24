Британские военные приступили к обеззараживанию Солсбери

В английском городе Солсбери британские военные начали операцию по очистке мест и территорий, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным СМИ, три армейских грузовика прибыли к торговому центру "Молтингс", на скамейке у которого были обнаружены в бессознательном состоянии пострадавшие.

Всего работы планируется провести в девяти местах, которые посетили Скрипали, в том числе, в итальянском сетевом ресторане "Зизи" и пабе "Бишопс милл". По предварительным данным, операция по очистке территории может занять несколько месяцев, контролировать за ходом ее выполнения возложен на министерство охраны окружающей среды.

Предполагается, что сначала будут собраны образцы почвы, дерна и брусчатки, которые будут отправлены на исследования, после чего будет проведена очистка и повторное тестирование, передает ТАСС. Цель операции – уничтожение всех следов нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", которым, как считает Лондон, были отравлены Скрипали.

В министерстве обороны Соединенного Королевства сообщили, что к очистке территории и объектов привлечены более 190 военнослужащих, а на проведение операции выделят 48 миллионов фунтов, сообщает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, 4 марта текущего года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон незамедлительно выступил с утверждениями о том, что это вещество разрабатывалось в России, на основании чего Москву обвинили в причастности к инциденту, не предъявив при этом никаких доказательств.

Российская сторона все обвинения категорически отвергает, подчеркивая, что программ разработки такого отравляющего вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В опубликованном 12 апреля докладе Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила данные о характере отравляющего вещества, не установив при этом его происхождение.

К настоящему времени Юлия Скрипаль уже выписана из больницы и продолжает лечение в неустановленном месте, Сергей Скрипаль пока остается в медицинском учреждении. По заверению британских врачей, состояние его здоровья улучшается.