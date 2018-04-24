Мелания Трамп устроила праздничный ужин в честь приезда Макрона

Ситуация в Сирии, ядерная сделка с Ираном и отношения между США и Европой обсудят сегодня Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Накануне французский лидер вместе с супругой Брижит прибыл в Вашингтон с государственным визитом.

Такой формат — в отличие от официальной поездки — предполагает больше торжественных мероприятий. В нескольких президент Франции уже принял участие. Так, накануне состоялся торжественный ужин с Дональдом Трампом. Его организовала первая леди США Мелания в усадьбе первого американского президента Джорджа Вашингтона.

Кроме того, Макрон и Трамп посадили около Белого дома дерево. Это был дуб, который Макрон привёз в качестве подарка своему коллеге. Визит Макрона приурочен к 250-летию отношений США и Франции, отмечает телеканал "Россия 24". Ожидается, что в среду Макрон выступит в американском Конгрессе.