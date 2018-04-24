Битва за рынок: Минобороны США отговаривает Турцию от покупки С-400

Пентагон намерено занижает эффективность российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Как сообщает американское издание "National Interest", делают это в оборонном ведомстве для того, чтобы Турция не покупала технику у России.

В качестве примера чиновники Пентагона приводят ракетные удары по Сирии 14 апреля, которые нанесли Штаты и их союзники. Тогда ПВО сирийской армии, якобы, не смогли отразить ни одного из этих ударов. Тем временем, Москва и Дамаск ранее заявляли, что военные смогли успешно сбить 71 из 103 ракет. Всё это была техника советских времён, которой более 30 лет, а новые комплексы задействованы не были, сообщает телеканал "Россия 24".