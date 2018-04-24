Овечкин дважды огорчил Бобровского и вывел "Вашингтон" во второй раунд

В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. "Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 6:3 в шестом матче серии и пробился в следующий раунд.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Орлов (13-я минута), Александр Овечкин (33-я и 39-я), Деванте Смит-Пелли (44-я), Чендлер Стивенсон (46-я) и Ларс Эллер (60-я). У проигравших отличились Ник Фолиньо (29-я и 49-я) и Пьер-Люк Дюбуа (43-я). Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 22 из 27 бросков.

По итогам матча Овечкин был назван первой звездой встречи. Первая его шайба в матче стала для него 50-й в плей-офф. "Вашингтон" проиграл "Коламбусу" две первые встречи дома, однако затем победил в четырех играх подряд и выиграл серию с общим счетом 4:2. Соперником "Вашингтона" по второму раунду плей-офф третий год подряд станет чемпион двух последних сезонов "Питтсбург Пингвинз".