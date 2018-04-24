Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны стран ШОС

В Пекине открылось 15-е совещание министров обороны стран ШОС. Собрались там представители девяти стран, в том числе и глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Это первая встреча в таком составе после расширения Шанхайской организации сотрудничества, отмечает телеканал "Россия 24".