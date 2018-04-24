Дани Алвес: готов хоть завтра вернуться в "Барселону"

Бразильский защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес заявил, что не исключает возможности возвращения в состав испанской "Барселоны". За каталонцев бразилец выступал с 2008 по 2016 год и завоевал 23 трофея.

"Барселона" — мой дом, — заявил Дани Алвес, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Не исключаю, что вернусь туда. Я готов приехать хоть завтра, если меня позовут.

За "ПСЖ" бразильский защитник играет с этого сезона после года в "Ювентусе". Ранее он завоевал свой 36-й трофей и стал самым титулованным игроком в истории футбола.