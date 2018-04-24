Йонас Хектор остался верен "Кельну"

Защитник сборной Германии Йонас Хектор продлил контракт с "Кельном" до 2023 года. 27-летний футболист отказал нескольким клубам, в том числе и знаменитой "Баварии".

"Кельн" неудачно выступает в нынешнем сезоне и близок к тому, чтобы покинуть первую бундеслигу. Однако Хектор отверг все предложения от других клубов и решил остаться в "Кельне". Йонас считает, что должен помочь "козлам" в трудное время.

Стоимость левого защитника сборной Германии составляет 18 миллионов евро. Хектор играет за "Кельн" с 2010 года. В 2014 году он дебютировал в сборной Германии, в составе которой стал победителем Кубка конфедераций 2017 года.