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Ситуация на Украине 1 час назад
Пушков назвал утопией планы Киева вернуть всех украинцев домой
Сенатор Алексей Пушков считает утопией желание украинских властей вернуть три миллиона своих граждан, которые живут и работают в России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Пушков поинтересовался, чем же киевские власти будут кормить вернувшихся украинцев? "Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды... Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан", — считает сенатор.
Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды... Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 апреля 2018 г.
Между тем член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко назвал подобные планы геноцидом собственного народа. "Эти 2,5 миллиона человек кормят как минимум своих жен, матерей, детей...на эти 2,5 миллиона человек придется порядка почти 10 миллионов украинцев. Что они творят?" — возмутился Ревенко.
Ранее на встрече с соотечественниками в канадском Торонто министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетовал, что слишком много украинцев живет и работает в России из-за того, что "не имеет иного выбора". По его данным, это каждый 12-й украинец. Он считает, что эту ситуацию нужно срочно менять.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Он намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе, сообщает РИА Новости. Периодически в Киеве звучат предложения разорвать дипломатические отношения с Россией, но МИД Украины пока не поддерживает эту идею.
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