Микель Артета может вернуться в "Арсенал" в качестве тренера

Число кандидатов на пост главного тренера "Арсенала" пополнил его бывший полузащитник и капитан Микель Артета. Нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер объявил о своем уходе по окончанию сезона.

Одним из преемников Венгера может стать 36-летний Микель Артета, отыгравший за "Арсенал" пять сезонов. В прошлом году обладатель испанского и британского паспортов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Инициатором приглашения Артеты является исполнительный директор Иван Газидис, считающий что Микель созрел для самостоятельной работы. Сам Артета пока не комментировал интерес бывшего клуба к своей персоне.