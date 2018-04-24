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Смена власти в Армении 22 минуты назад

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24 апреля 201809:39

Смена власти в Армении совпала с Днем геноцида

EPA

Жители Армении продолжают бурно праздновать уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

Как сообщает РИА Новости, на улицах Еревана гуляют горожане с вувузелами и вырезанными из картона силуэтами чебурашек, на которых написано "Чебурашка, уходи!" (это прозвище Саргсяна). Машины сигналят в знак радости. На припаркованных автомобилях танцуют девушки с накинутыми на плечи флагами Армении.

Накануне Саргсян после продолжавшихся две недели протестов подал в отставку. В специальном обращении он признал, что у сложившейся ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход — оставить пост.

Между тем именно сегодня армяне отмечают День памяти жертв геноцида. По традиции, в этот день мемориал посещают руководители страны, деятели культуры, представители дипломатического корпуса. Ожидалось, что сегодня пройдут протесты у мемориала жертв геноцида "Цицернакаберд", но лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что их акция будет посвящена лишь скорбной дате.

Тысячи ереванцев несут красные и белые гвоздики к Мемориальному комплексу жертвам геноцида 1915 года. О политических разногласиях, связанных с недавними акциями протеста, нет и речи, сообщают очевидцы. По аллее мемориала несут 100-метровый армянский флаг совершенно незнакомые друг с другом люди.

В обращении, размещенном на сайте президента Армении, отмечается, что этот день — "святой для всех армян, цивилизованного человечества", и в этот день "ни один армянин не может выйти против другого". В документе содержится призыв уважать память предков и заботиться о будущем нации.

К 1914 году во всем мире было около 4,1 миллиона армян. Из них 2,1 миллиона проживали на территории Османской империи, 1,7 миллиона — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах. В результате геноцида, который осуществляла Османская империя с 1915 по 1923 год, были убиты более 1,5 миллиона армян. Многие бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию. Сейчас в Турции, если не считать Стамбула, где сохранилась примерно 50-тысячная армянская община, практически не осталось армян. Турецкие власти массовую депортацию не отрицают, но отказываются признавать это геноцидом. Дипломатических отношений между Арменией и Турцией до сих пор нет, граница закрыта.

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