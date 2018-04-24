Россия получила от Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля

Великобритания передала ответы на список вопросов, направленный российской стороной в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

"Постпредство через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны. В настоящее время мы изучаем полученные материалы", — сообщили ТАСС в постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

При этом в постпредстве не стали комментировать содержание этих ответов.

66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, примененное против них вещество могло быть изготовлено в России. На этом основании Великобритания поспешила обвинить Москву в причастности к инциденту, однако доказательства этому так и не были представлены.

Россия все обвинения в свой адрес категорически отвергает. 13 апреля Великобритании был передан список вопросов относительно обстоятельств отравления и используемого вещества. Как заявил ранее представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, ответы будут направлены не только российской стороне, но и всем странам-членам организации.