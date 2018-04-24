32-летний китаец сжег заживо 18 любителей караоке

В китайском городе Цинъюань (провинция Гуандун) 18 человек погибли в результате пожара в караоке-баре. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы.

Возгорание в трехэтажном здании потушили менее чем за полчаса. Как сообщает "Интерфакс", полиция считает, что это был поджог. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина, он уже задержан.