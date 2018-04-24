ВЦИОМ: половина россиян считает нужными займы до зарплаты
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил отношение россиян к услуге выдачи экспресс-займов или займов до зарплаты. Около половины россиян (46%) считает, что займы до зарплаты нужны. Наиболее востребованной услугу считают молодые люди в возрасте 18-34 лет (54%), жители сел (53%) и небольших городов с населением до 100 тысяч человек (47%), то есть те, кому в силу отсутствия кредитной истории либо географии недоступны банковские услуги.
"Микрофинансовые организации представлены в небольших населенных пунктах, где нет банковских офисов, они предлагают продукты, с которыми не работают банки (займы без обеспечения, на короткий срок и на незначительные суммы), и работают с теми клиентами, которых банки не кредитуют", — говорит директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. По его словам, рынок микрофинансирования обеспечивает финансовую доступность населения.
Данные опроса показывают, что более половины потребителей услуги экспресс-займов (55%) не могли получить деньги иным путем. Всего 16% из них имели в тот момент альтернативу в виде банковских услуг и могли использовать кредитную карту либо обратиться за кредитом.
С отказами при обращении в банк за кредитом сталкивались в своей жизни 28% всех респондентов. Примерно равное количество отказов получали жители городов-миллионников и сельчане (по 30%), временно безработные (40%) и бизнесмены (38%).
При этом финансовая грамотность населения крайне низкая. 41% респондентов уверены, что займы до зарплаты предоставляют частные лица. Часто люди не понимают, обращаются ли они за микрозаймом в легальную организацию или к черному кредитору. Чего стоит недавно прозвучавшие на всю страну истории про выселение из квартиры многодетной семьи или звезды сериалов, актера Сергея Фролова, сразу объявившего голодовку. Справедливости ради надо заметить, что оба потерпевших имели дело с аферистами — мать актера, например, заложила квартиру мошенникам, которые никогда даже не входили в реестр МФО.
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута напоминает, что только микрофинансовые организации, которые находятся в Государственном реестре Банка России, имеют право выдавать экспресс-займы.
Центробанк отслеживает соблюдение правил взаимодействия с потребителями, предельного размера долга, обеспечивает стандарты безопасного кредитования. Кроме того, Банк России проводит последовательную политику по ограничению начисления процентов на займы до зарплаты и общему снижению стоимости таких займов.
Сейчас
Сын Черномырдина стал банкротом
Картина дня
-
Премьер Армении ушел в отставку
- Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
- Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж ОСАГО
- США назвали условия снятия санкций с "РусАла"
- Пранкеры побеседовали с главой ОЗХО
Самое читаемое
-
200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота
- Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Зачем применять cервис-менеджмент: поговорим о целях
- Новый российский ГОК отправил первый медный концентрат в Китай
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Красная дорожка для Макрона
- Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции
- Армении предстоит выбирать нового премьер-министра
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок
- Похищение сурдокамеры Гагарина попало на видео
- В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
- В "Сколкове" открывается клиника нового поколения
- Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля