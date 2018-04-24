ВЦИОМ: половина россиян считает нужными займы до зарплаты

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил отношение россиян к услуге выдачи экспресс-займов или займов до зарплаты. Около половины россиян (46%) считает, что займы до зарплаты нужны. Наиболее востребованной услугу считают молодые люди в возрасте 18-34 лет (54%), жители сел (53%) и небольших городов с населением до 100 тысяч человек (47%), то есть те, кому в силу отсутствия кредитной истории либо географии недоступны банковские услуги.

"Микрофинансовые организации представлены в небольших населенных пунктах, где нет банковских офисов, они предлагают продукты, с которыми не работают банки (займы без обеспечения, на короткий срок и на незначительные суммы), и работают с теми клиентами, которых банки не кредитуют", — говорит директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. По его словам, рынок микрофинансирования обеспечивает финансовую доступность населения.

Данные опроса показывают, что более половины потребителей услуги экспресс-займов (55%) не могли получить деньги иным путем. Всего 16% из них имели в тот момент альтернативу в виде банковских услуг и могли использовать кредитную карту либо обратиться за кредитом.

С отказами при обращении в банк за кредитом сталкивались в своей жизни 28% всех респондентов. Примерно равное количество отказов получали жители городов-миллионников и сельчане (по 30%), временно безработные (40%) и бизнесмены (38%).

При этом финансовая грамотность населения крайне низкая. 41% респондентов уверены, что займы до зарплаты предоставляют частные лица. Часто люди не понимают, обращаются ли они за микрозаймом в легальную организацию или к черному кредитору. Чего стоит недавно прозвучавшие на всю страну истории про выселение из квартиры многодетной семьи или звезды сериалов, актера Сергея Фролова, сразу объявившего голодовку. Справедливости ради надо заметить, что оба потерпевших имели дело с аферистами — мать актера, например, заложила квартиру мошенникам, которые никогда даже не входили в реестр МФО.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута напоминает, что только микрофинансовые организации, которые находятся в Государственном реестре Банка России, имеют право выдавать экспресс-займы.

Центробанк отслеживает соблюдение правил взаимодействия с потребителями, предельного размера долга, обеспечивает стандарты безопасного кредитования. Кроме того, Банк России проводит последовательную политику по ограничению начисления процентов на займы до зарплаты и общему снижению стоимости таких займов.