Лондонский "Арсенал" получит 50 миллионов фунтов на покупку новых игроков

Руководство Арсенала" планирует выделить на усиление состава 50 миллионов фунтов. Для сравнения, чемпион Англии "Манчестер Сити" намерен потратить сумму в четыре раза большую.

Прошлым летом "Арсенал" приобрел у "Лиона" нападающего Александра Ляказетта за 47 миллионов и бесплатно получил защитника "Шальке" Сеада Колошинаца. Зимой "канониры" выложили 56 миллионов за форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга 56 миллионов. Генрих Мхитарян достался в результате обмена с "Манчестер Юнайтед", — в обратном направлении проследовал Алексис Санчес.

"Арсенал" еще не определился с кандидатурой главного тренера..В качестве потенциальных преемников Арсена Венгера называют итальянца Карло Анчелотти, испанцев Луиса Энрике и Микеля Артету, немца Юлиана Нагельсманна, французов Патрика Вьейра и Тьерри Анри.