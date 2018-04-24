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Психология 48 минут назад
Люди с отталкивающей внешностью зарабатывают намного больше симпатяг
Страшная сила, которая спасёт мир, – это, конечно, о красоте, которой так гордятся многие люди. Считается, что чем привлекательнее человек, тем легче ему добиться успеха, тем больше у него друзей и возможностей и тем увереннее он себя чувствует.
Впрочем, стереотипы не всегда совпадают с реальным положением вещей. Казалось бы, очевидно, что более симпатичному и общительному кандидату проще получить должность или добиться повышения зарплаты. Но так ли это на самом деле?
Команда учёных из Лондонской школы экономики и политических наук совместно с коллегами из Университета Массачусетса в Бостоне обнаружила, что привлекательная внешность не гарантирует высокий доход.
В рамках Национального долгосрочного обследования здоровья подростков (Add Health) специалисты собрали данные о 20 тысячах молодых американцев. Учёные провели среди них специализированные опросы, в том числе учитывалась внешняя привлекательность (сами же участники оценивали внешность других участников по шкале от очень привлекательной до очень непривлекательной) и уровень дохода, а также различные показатели здоровья и интеллекта.
На момент начала исследования участникам было по 16 лет, за ними наблюдали в течение 13 лет, то есть до достижения 29-летнего возраста. За это время авторы ещё трижды проводили опросы и измеряли уровень внешней привлекательности, пишет портал Science Alert.
Полученные данные показали, что теория существования "штрафа за уродство" и "премии за красоту", которые отражаются на заработной плате, на самом-то деле очень спорна.
Во-первых, выяснилось, что самый высокий доход был у людей, принимающих обдуманные решения, более общительных (экстравертов), а также менее склонных к невротизму. И очень может быть, что красивые люди хорошо зарабатывают именно благодаря этим качествам, а не внешности, предполагают авторы.
Но ещё одним важным преимуществом для работников, как ни странно, оказалась отталкивающая внешность. В частности, участники, которых назвали "очень непривлекательными" зарабатывали намного больше, чем просто "непривлекательные", а также "привлекательные" и "очень привлекательные".
В пресс-релизе Британского психологического общества уточняется, что такая личностная черта, как "открытость к новому опыту" (openness to experience) коррелирует с уровнем дохода, а также привлекательности.
В конкретном анализе было показано, что "очень непривлекательные" люди, вне зависимости от пола, как правило, не настроены на получение нового опыта, а верны одной конкретной сфере деятельности. Они меньше отвлекаются и практически одержимы своей профессией, а также не склонны часто менять место работы, потому и делают хорошую карьеру.
Авторы также отмечают, что впервые разграничили понятия "непривлекательный" и "очень непривлекательный". Ранее специалисты этого не делали, относя таких людей в одну категорию, отсюда возможны некоторые несоответствия с предыдущими исследованиями.
Более подробно о проделанной работе и её результатах рассказывается в статье, которая была опубликована в издании Journal of Business and Psychology.
Кстати, это не первое исследование, посвящённое уровню дохода разных людей. Например, ранее учёные выяснили, что левши зарабатывают меньше правшей, совы успешнее жаворонков в бизнесе, а размер зарплаты также зависит от сексуальной активности.
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