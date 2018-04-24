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24 апреля 201810:36

Хоккеисты Бобровский и Панарин вызваны в сборную России

bluejackets.ice.nhl.com

Сборная России по хоккею, продолжающая подготовку к чемпионату мира, получит подкрепление в лице вратаря Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина. "Коламбус Блю Джекетс", где выступают Бобровский и Панарин, проиграл "Вашингтону" и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым отправил приглашение обоим представителем "Коламбуса". В ближайшее время Сергей и Артемий должны прибыть в расположение национальной команды. Сборная России получит мощное подкрепление в лице двух звезд НХЛ.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании. Сборная России выступит в группе А, где ее соперницами станут команды Швеции, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Франции, Словении и Австрии. Первый матч наши хоккеисты проведут 4 мая с французами.

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