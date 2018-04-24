28 миллионов россиян выступают за сохранение Telegram

Против блокировки мессенджера Telegram выступает каждый пятый россиянин. Такие выводы делает Всероссийский центр изучения общественного мнения после проведения соответствующего исследования в апреле 2018 года.

Актуальным сохранение возможности общения через Telegram считают 24% опрошенных (среди 18-24-летних эта доля гораздо выше - 45%). Если учесть, что по данным ВЦИОМа на 21 января 2018 года, в России около 117 миллионов интернет-пользователей, то против блокировки Telegram таким образом выступают целых 28 миллионов человек — почти каждый пятый житель страны. При этом в самом ВЦИОМ считают, что российское общество все-таки ограниченно реагирует на ситуацию с мессенджером.

"Решение затрагивает интересы пользователей данного мессенджера, часть которых обладает значительным влиянием на формирование экспертных оценок и массовых представлений, — говорит руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. — Но в целом можно говорить об ограниченной реакции общества на решение суда"

Неважным вопрос доступности детища Павла Дурова в России считают 64% опрошенных. Однако в целом большинство участников исследования (65%) слышали о суде над Telegram и попытках его заблокировать, а еще 21% внимательно следил за событиями.

13 апреля столичный Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram за непредоставление ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля началась процедура блокировки мессенджера и IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые он использует. В результате на 24 апреля Telegram продолжает работать, однако то и дело появляется информация о сбоях в работе посторонних ресурсов, которые используют заблокированные хостинги.