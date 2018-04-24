Китаянка получила сотрясение мозга из-за упавшей на нее с неба собаки. Видео

Камеры наблюдения в китайском городе Гуанчжоу сняли шокирующее видео. На кадрах видно, как две женщины (одна из них – с ребенком) собираются зайти в дом, и тут вдруг на голову одной из них сверху падает собака.

Женщина упала и потеряла сознание. Она была госпитализирована: у нее травмирована шея и сотрясение мозга. С собакой же все в порядке – она после падения на женщину убежала. Полиция разыскивает хозяина пса, чтобы выяснить причины происшествия, сообщает Daily Mail.