Лыжник Клебо дебютировал в роли футболиста

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поробовал свои силы в футболе. 21-летний спортсмен сыграл за клуб шестого дивизиона чемпионата Норвегии.

Клебо вышел на поле в составе клуба "Астор 2" и провел на поле 90 минут. Команда Йоханнеса одержала победу с результатом 5:1, но сам Клебо не совершил результативных действий. Однако лыжник остался доволен своим дебютом.

"Сейчас я испытываю боль в коленях и ногах. Этим фактом, наверное, не очень доволен Арильд Монсен, тренер мужской спринтерской сборной Норвегии", — приводит слова Йоханнеса Клебо "Спорт-Экспресс".