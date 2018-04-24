Московский адвокат оштрафован за то, что съел материалы дела и чек алкотестера

Московский адвокат Максим Бушин оштрафован на 50 тысяч рублей в доход государства и отправлен на лечение от наркомании после инцидента в мировом суде.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кунцевскокго суда Москвы Дарья Галкина, защитник пришел в мировой суд и попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера. Суд признал Максима Бушина виновным по статье УК РФ "Воспрепятствование осуществлению правосудия".

Кунцевскокго суда Москвы также отметила, что подсудимый вину полностью признал, а само дело рассматривалось в особом порядке.

По словам Галкиной, приговор по состоянию на сегодняшний день не обжалован, но пока не вступил в законную силу.