Трамп и Макрон посадили вместе дуб и съели ягненка
Ситуация в Сирии, ядерная сделка с Ираном и отношения между США и Европой станут центральными темами переговоров Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. Французский лидер находится в Вашингтоне с государственным визитом. Такой формат в отличие от официальной поездки предполагает больше торжественных мероприятий. По итогам дискуссий президенты должны выступить на пресс-конференции.
Прежде, чем встретиться с Дональдом Трампом, Эммануэль Макрон слегка сдал назад. Длинный лимузин, в котором находился президент Франции, не вписался в поворот у крыльца Белого дома. Уступок американцы ожидают и в переговорах, но в чем именно француз готов проявить гибкость?
Теплые объятия и даже поцелуй. Трамп и Макрон обменялись приветствием и по традиции долго не размыкали рук. И президент США даже не тянул на себя, как он это делал с тем же Макроном год назад в Брюсселе на саммите НАТО. Принято считать, что между лидерами США и Франции сложилась теплые отношения, так же сообща после постановочной химической атаки в Думе они совместно ударили по Сирии. Говорят, при подготовке Трамп и Макрон по телефону разговаривали каждый день.
"Этот государственный визит позволит нам обменяться идеями по двусторонним вопросам – экономическим, военным, дипломатическим, научным и культурным. Также мы обсудим важные международные вопросы, касающиеся коллективной безопасности и экономических проблем", — сказал Макрон.
При всех личных симпатиях по большинству перечисленных тем у двух лидеров есть разногласия. Трамп уже вышел из Парижского соглашения по климату и хочет разрушить иранскую ядерную сделку. Франция выступает против. Макрону не понравились и односторонние американские санкции против российского "Русала" — Парижу нужен алюминий. Словно пытаясь нащупать общую почву под ногами, президенты посадили на южной лужайке Белого дома европейский скальный дуб. Его привезли из лесов региона Шампань, где ровно сто лет назад в сражениях с немцами в Первую мировую войну погибли более 9 тысяч американских морпехов.
Французского президента и его супругу Бриджит доставили в Маунт-Вернон. Это плантация первого президента США Джорджа Вашингтона, где был запланирован званый ужин. Обстановку в деталях продумывала лично Меланья Трамп. И для нее, и для ее мужа это первый такой опыт. Визит Макрона государственный, то есть высший по статусу. Предполагает безупречность формы. А вот за содержательную часть есть опасения. Из иранской сделки Америка может выйти уже 12 мая.
В Маунт-Верноне в честь гостей подавали весеннего ягненка на кости с золотистым рисом, приготовленном в духе Нового Орлеана, где сильны французские традиции. Но Трамп предпочитает гамбургеры и зажаренные стейки с кетчупом и уже показал себя любителем ломать любые традиции и политические договоренности.
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