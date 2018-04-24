Ураганный ветер оставил без крыши дом культуры в Самарской области

Без крыши над головой остались сотрудники дома культуры в самарском селе Боровка, где в минувшее воскресенье, как и на всей территории области, балом правил ураганный ветер. Один из местных жителей снял крышесносящий момент на видео.

На кадрах видно, как мощный порыв поднял кровлю вертикально, а затем отправил ее вместе с деревянными перекрытиями на землю. В результате ЧП никто не пострадал, однако двухэтажному кирпичному зданию теперь потребуется серьезный ремонт.