В "Современнике" прощаются с Ниной Дорошиной

На Другой сцене московского театра "Современник" началась траурная церемония. Более 300 человек пришли проститься с народной артисткой России Ниной Дорошиной, передает РИА Новости.

Актриса скончалась 21 апреля в возрасте 83 лет. Близкие люди, коллеги и поклонники артистки пришли проститься с ней в театр "Современник" на Чистопрудном бульваре. Зрительный зал Другой сцены заполнен людьми, разместившимися на сидячих местах и занимающими проходы. Люди несут к гробу, установленному на сцене, цветы, на проекторе демонстрируются фотографии Дорошиной.

Позже пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Дорошина будет похоронена там же, рядом со своими родными.

С 1958 года до последних дней Нина Дорошина служила в театре "Современник". На ее счету более 20 ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма "Любовь и голуби". Народная артистка преподавала в Щукинском училище.