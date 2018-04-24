Пациенту с травмой головы случайно прооперировали ногу

В Индии, в государственной больнице Дели, старший врач по ошибке прооперировал ногу пациенту, которого привезли в медучреждение с травмой головы.

Как пишут индийские СМИ, хирург перепутал разных больных, решив, что перед ним пациент со сломанной ногой. Врач проделал в ней отверстие, чтобы вставить штифт.

Сам больной указать медику на ошибку не мог, поскольку в этот момент уже находился под наркозом. Когда недоразумение выяснилось, штифт из ноги пациента убрали и оказали ему необходимую медпомощь.

Что же касается невнимательного хирурга, то ему впредь разрешено проводить операции только в присутствии более опытных коллег, передает РИА Новости.