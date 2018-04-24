Детские часы с трекером взорвались рядом с кроватью ребенка в Брянске

Без любимых часов с GPS-трекером, столь популярных у учеников начальных классов, осталась юная жительница Брянска — ее батарея ее гаджета взорвалась во время зарядки от сети. Этот момент запечатлела камера наблюдения.

Инцидент произошел около полудня накануне, 23 апреля, в квартире Дмитрия Литвинова. В тот злополучный момент полученное из Поднебесной устройство лежало на белом плюшевом медведе, который отделался небольшим ожогом, хотя мог бы не только сгореть сам, но и спалить всю квартиру.

На хлопок отреагировала супруга главы семейства, которая быстро сбила пламя и отнесла часы в сторону. В результате ЧП никто не пострадал, однако Дмитрий призвал родителей задуматься о целесообразности приобретения своим чадам столь взрывоопасного устройства, которое позволяет отслеживать их передвижения.