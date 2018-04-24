Тема:
Смена власти в Армении 1 час назад
В Кремле удовлетворены, что ситуация в Армении не дестабилизирована
В Кремле надеются на сохранение внутриполитической стабильности в Армении и консенсус всех сил, представляющих армянский народ, а также на то, что в ближайшей перспективе станет ясна конфигурация политических сил в этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пока можно видеть, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение, что вызывает удовлетворение, передает РИА Новости.
"Вчера мы уже говорили, что все, что происходит в Ереване — это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи — и экономические, и в области культуры и так далее. Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность, и что в самое ближайшее время, в обозримой перспективе появятся какие-то очертания политической конфигурации, которая, скажем так, станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ", — сказал Песков.
Ранее по теме
-
Смена власти в Армении совпала с Днем геноцида4 часа назад
-
Премьер Армении ушел в отставку. Что дальше?18 часов назад
-
Правительство Армении ушло в отставку19 часов назад
-
И.о. премьер-министра Армении стал Карен Карапетян21 час назад
-
Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку22 часа назад
-
Я ошибся: премьер Армении ушел в отставку22 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
России не понравились ответы по делу Скрипаля
- Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
- Нину Дорошину проводили аплодисментами
- Кадыров готов сложить полномочия
- Сын Черномырдина стал банкротом
Самое читаемое
-
200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота
- Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Зачем применять cервис-менеджмент: поговорим о целях
- "FOLLOW UP SIBERIA!": новый проект Универсиады-2019
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Красная дорожка для Макрона
- Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции
- Армении предстоит выбирать нового премьер-министра
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок
- Похищение сурдокамеры Гагарина попало на видео
- В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
- В "Сколкове" открывается клиника нового поколения
- Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля