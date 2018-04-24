В Кремле удовлетворены, что ситуация в Армении не дестабилизирована

В Кремле надеются на сохранение внутриполитической стабильности в Армении и консенсус всех сил, представляющих армянский народ, а также на то, что в ближайшей перспективе станет ясна конфигурация политических сил в этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока можно видеть, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение, что вызывает удовлетворение, передает РИА Новости.

"Вчера мы уже говорили, что все, что происходит в Ереване — это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи — и экономические, и в области культуры и так далее. Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность, и что в самое ближайшее время, в обозримой перспективе появятся какие-то очертания политической конфигурации, которая, скажем так, станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ", — сказал Песков.