Первая в мире операция по пересадке пениса и мошонки прошла успешно

Многие военнослужащие возвращаются из горячих точек с серьёзными ранениями, зачастую им приходится ампутировать конечности, однако не это самое страшное. По словам медиков, наиболее трагичны для мужчин травмы в области гениталий.

Поэтому хирурги уже не первый год разрабатывают методы трансплантации мужских половых органов.

Пока что в мире пересадка пениса проводилась дважды. Первая – Китае в 2006 году – оказалась неудачной. В 2014 году подобную операцию провели в ЮАР. Попытка хирургов стала успешной, и у пациента впоследствии даже родился ребёнок.

В декабре 2015 года хирурги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США) заявили о том, что планируют пересадить половой донорский орган пострадавшему в Афганистане молодому ветерану. Причём эта операция станет беспрецедентной по масштабу: речь идёт о пересадке не только детородного органа, но и мошонки.

На подготовку и исследования ушло более двух лет. И вот на днях медики сообщили о том, что их работа успешно завершилась.

Операция проходила 26 марта и продлилась 14 часов. В ней были задействованы девять пластических хирургов и два уролога. Об успехе медики сообщили лишь сейчас, поскольку им нужно было время, чтобы убедиться, что реабилитация пациента проходит нормально.

Хирурги уточняют, что пересадили мужчине пенис, мошонку (без яичек, их не стали трансплантировать по этическим соображениям), а также часть брюшной стенки, взятые от погибшего донора.

"Мы надеемся, что эта трансплантация поможет восстановить почти нормальные мочеиспускательные и сексуальные функции для этого молодого человека", — говорит профессор и глава отделения пластической и реконструктивной хирургии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса Эндрю Ли (Andrew Lee).

Специалисты уточняют, что при некоторых травмах детородного органа прибегать к донорской трансплантации не обязательно. Бывают случаи, когда возможно реконструировать пенис, используя ткани других частей тела пациента, однако в этом случае для достижения эрекции придётся использовать протез на имплантах, а это повышает риск попадания инфекции. Кроме того, у военнослужащих не всегда имеется достаточно жизнеспособной ткани в других частях тела.

В данном же случае речь идёт о васкуляризированной комбинированной аллотрансплантации, то есть пересадки органа или ткани от одного человека другому. Уже ставшие обыденными операции по пересадке почек, лёгких, сердца или печени относятся как раз к этому типу. Такая трансплантация включает "полный набор": кожа, мышцы и сухожилия, нервы, кости и кровеносные сосуды.

Термин "васкуляризированный" как раз и обозначает "подключение" нового органа к телу посредством образования новых кровеносных сосудов, так что в данном конкретном случае сексуальная функция у пациента должна восстановиться с течением времени, отмечают эксперты.

Команда Ли добавляет, что сейчас пациент проходит стадию реабилитации: курс иммуносупрессоров, чтобы предотвратить отторжение пересаженного органа. Кстати, специалисты разработали протокол иммунной модуляции, направленный на минимизацию количества препаратов, необходимых для предотвращения отторжения.

"Это ужасная, ошеломляющая травма, которую нелегко принять, – рассказывает американский ветеран, пожелавший остаться анонимным. – Когда я впервые проснулся, я наконец-то почувствовал себя более нормальным, уверенным, как будто теперь со мной всё в порядке".

Полное восстановление пациента ожидается через шесть-двенадцать месяцев. Между тем медики согласовали проведение ещё 60 подобных операций.

Напомним, что сегодня исследователи также выращивают мужские половые органы в лабораториях. Правда, их пересадка пациентам пока не проводилась.