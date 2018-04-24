Тема:
Генетика растений и животных 58 минут назад
Биологи составили атлас клеток "неуязвимого" червя
Биологи секвенировали РНК более 65 тысяч клеток плоского червя Schmidtea mediterranea, известного своей способностью к регенерации. Это позволило им создать атлас работы генов, опубликованный в открытом доступе. В числе прочего учёные обнаружили редкие и ранее неизвестные типы клеток.
О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Science командой во главе с Питером Реддиеном (Peter Reddien) из Массачусетского технологического института.
Мы живём в эпоху массовой расшифровки ДНК. Огромное количество геномов самых разных живых организмов уже прочитано и выложено в открытый доступ. Но геном – это ещё не всё.
Как известно, каждая клетка организма содержит одну и ту же ДНК. Однако клетки очень разнообразны по строению и функциям: они бывают мышечными, нервными, покровными и так далее. Это оттого, что в клетках разного типа работают (как говорят специалисты, экспрессируются) разные гены.
Выяснить, какие именно гены задействованы в той или иной клетке, можно, расшифровав её РНК. Ведь, по сути, ДНК – только инструкция к синтезу последней. Технологии, позволяющие анализировать РНК в каждой клетке по отдельности (так называемая транскриптомика одиночных клеток) совсем недавно стали относительно дешёвыми. Это и открыло дорогу "картографам" организмов.
Интерес биологов именно к виду S. mediterranea вызван не только способностью червей к регенерации, в которой активно участвуют стволовые клетки. Дело ещё и в том, что такой примитивный организм гораздо легче исследовать, чем, скажем, лабораторную мышь. А поскольку между всеми животными много общего (в конце концов, они произошли от общего предка), выявленные факты и закономерности могут оказаться верными не только для червей, но и для мышей, коров, людей и вообще кого угодно.
"Одним из важных аспектов нашего атласа транскриптома является его полезность для научного сообщества, – говорит Реддиен в пресс-релизе. – Поскольку многие типы клеток, присутствующие в планариях, давно возникли в [процессе] эволюции, подобные клетки существуют сегодня в различных организмах по всей планете. Это означает, что эти типы клеток и активные в них гены могут быть изучены с использованием этого ресурса".
Конечно, нельзя сказать заранее, какие именно "инженерные решения" в организме червя окажутся общими с другими животными. Но проверить наличие у той же лабораторной мыши уже известного биологического механизма гораздо легче, чем пытаться понять работу её организма "с нуля". Так, механизмы работы памяти (в том числе и человеческой) когда-то открыли благодаря изучению моллюска, известного как морской заяц.
"Планарии относительно просты, поэтому теоретически мы могли бы охватить [изучением] все типы клеток, но у них всё же достаточно много клеток, включая типы, о которых мы мало знаем или даже ничего не знаем", – объясняет Реддиен.
В общей сложности авторы проанализировали 66783 клетки, взятые из пяти разных областей тела животного. Для сравнения: всего у взрослого червя от 0,5 до 1 миллиона клеток. Тем не менее, учёным удалось охватить исследованием клетки настолько редких типов, что, по оценкам, таких клеток порядка десяти на весь организм. Были среди них и типы, никогда ранее не обнаруженные в планариях.
"Мы идентифицировали много [типов] клеток, которые широко присутствовали на всём протяжении [тела] животного, но ранее не были обнаружены. Этот удивительный вывод подчёркивает большую ценность этого подхода при идентификации новых [типов] клеток. Метод может быть широко применён ко многим недостаточно изученным организмам", – говорит первый автор исследования Кристофер Финчер (Christopher Fincher), также из Массачусетского технологического института.
Авторы не только создали атлас и опубликовали его в открытом доступе. Они произвели предварительный анализ полученных данных. Например, учёные выявили много клеток, находящихся на различных этапах перехода от стволовой клетки к обычной.
В дальнейшем команда с помощью своего атласа планирует понять, какие именно гены "подсказывают" червю, как ему регенерировать повреждённую ткань или орган.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о подобной карте, впервые созданной для эмбриона млекопитающего. Также мы рассказывали об атласе микроРНК и проекте чтения "иммунной летописи" человека.
Ранее по теме
-
На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов14 суток назад
-
Два опасных сельскохозяйственных вредителя объединились и породили непобедимого "паразита"14 суток назад
-
История эволюционного успеха: секрет живучести тараканов кроется в их генах1 месяц назад
-
В борьбе с диабетом поможет слепая рыба с "инсулиновой" мутацией1 месяц назад
-
Учёные взялись за молекулярные ножницы и сварили пиво без хмеля1 месяц назад
-
Генетические ключи к лечению многих болезней найдены у животных1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
России не понравились ответы по делу Скрипаля
- Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
- Нину Дорошину проводили аплодисментами
- Кадыров готов сложить полномочия
- Сын Черномырдина стал банкротом
Самое читаемое
-
200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота
- Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Зачем применять cервис-менеджмент: поговорим о целях
- "FOLLOW UP SIBERIA!": новый проект Универсиады-2019
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Красная дорожка для Макрона
- Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции
- Армении предстоит выбирать нового премьер-министра
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок
- Похищение сурдокамеры Гагарина попало на видео
- В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
- В "Сколкове" открывается клиника нового поколения
- Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля