Чета пьяных полицейских устроила драку из-за отказа продать им алкоголь

Краснодарское управление МВД заинтересовалось кадрами опубликованного накануне вечером ролика, главными действующими лицами которого стали, по утверждению автора, подполковник полиции в отставке Кирилл Шипков, ныне возглавляющий благотворительный фонд, и его "тёлка" Ольга, сотрудница культурного центра краевой полиции.

В краснодарский ночной магазин пьяные супруги заглянули около двух часов ночи 11 апреля и потребовали продать им алкоголь. Услышав отказ, бывший преподаватель кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД принялся сыпать угрозами и оскорблениями, а затем и вовсе пустил в ход кулаки — этот момент запечатлели камеры наблюдения.

Шипков сбавил обороты, когда отбивший атаку охранник торговой точки достал телефон и начал снимать его. В качестве причины нападения он назвал "оскорбление тёлки", подразумевая свою супругу, которую к тому моменту уже отнес в салон джипа. Дожидаться прибытия коллег пьяный экс-полицейский, сейчас возглавляющий фонд "Благовест Кубани", не стал — сев за руль, он уехал подальше от злополучного магазина.

"По данному факту назначено проведение проверки. Если эти события действительно имели место быть, то действующая сотрудница полиции будет привлечена к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Наказание также ждет и ее непосредственных руководителей", — сообщили "Кубанским новостям" в пресс-службе регионального управления МВД.