"FOLLOW UP SIBERIA!": новый проект Универсиады-2019
В МИА "Россия Сегодня" 23 апреля состоялась онлайн-сессия, в ходе которой компания "Норникель" и телеканал Euronews объявили о старте международной программы "FOLLOW UP SIBERIA!". Она призвана способствовать межкультурному общению людей всего мира в преддверии XXIX Всемирной зимней универсиады-2019.
В основе проекта – творческий онлайн-конкурс, который пройдет с апреля 2018 по март 2019 года, а участниками станут жители разных стран и континентов. Условия просты и понятны – отыскать Сибирь в своем городе, показать свое представление о Сибири, выложив в Сеть тематическую публикацию с хэштегом #FOLLOWUPSIBERIA.
Старший вице-президент и руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании "Норникель" Лариса Зелькова на онлайн-сессии сказала, что организаторы надеются на отклик активных пользователей соцсетей и путешественников.
"Первые вопросы, которые мы получили в связи со стартом проекта, показали глобальный, международный интерес к Универсиаде. И нам это очень приятно", — сказала Зелькова.
Победители конкурса получат возможность побывать в городах Сибири, познакомиться друг с другом и узнать много нового. Ведь стереотипов о холоде, серости и суровости Красноярского края очень много. А жители региона и организаторы, в том числе генеральный партнер Универсиады — компания "Норникель" — мечтают их развеять.
Вице-президент, статс-секретарь и руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании "Норникель" Елена Безденежных рассказала, что компания обустраивает площадку острова напротив фан-парка "Бобровый Лог", будет сделана набережная. Кроме того, подписан договор о подсветке коммунального моста в Красноярске. Эти и другие объекты станут визитной карточкой города во время проведения Универсиады.
"В общем, делаем все, чтобы люди увидели красивый город. Что касается программы "FOLLOW UP SIBERIA!", то для сибиряка — это гордость и шанс рассказать об истории, культуре и своих соседях", — отметила Безденежных.
Кроме того, участники конкурса могут внести свой вклад в создание атмосферы на Открытии и Закрытии Универсиады. Режиссер церемоний, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух отметил, что возможно, именно публикации программы "FOLLOW UP SIBERIA!" вдохновят на новые подвиги его творческую команду.
"Этот проект может стать той искоркой, которая будет включена в программу церемоний открытия и закрытия, — сказал Авербух. — Ведь нам важно говорить на языке молодых и тех, кто участвует в конкурсе, понимает друг друга".
А президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин подвел краткий итог: "Польза этого проекта для международного университетского движения в том, что это еще одно звено в нашей крепкой цепи".
"FOLLOW UP SIBERIA!" – первый для России масштабный коммуникационный проект в поддержку Всемирных студенческих игр. И сегодня, глядя на такую позитивную онлайн-дискуссию, хочется верить, что он будет успешным и не последним.
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