Тренер сборной Швеции допустил возможность возвращения Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сказал, что допускает участие Златана Ибрагимовича в чемпионате мира. Но для этого нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" сам должен проявить инициативу.

Златан Ибрагимович завершил выступления за сборную Швеции летом 2016 года. Без него скандинавы под руководством тренера Янне Андерссона добыла путевку на чемпионат мира. Весной Ибрагимович несколько раз обмолвился о возможности вернуться в национальную команду. На что Андерссон ответил, что Златан не входи в его планы на чемпионат мира.

"Для меня предельно ясно, что если ты завершил карьеру в сборной, как это сделал Златан после чемпионата Европы, значит ты ее завершил, — цитирует Андерссона "Спорт-Экспрес", — Если он передумал, пусть позвонит мне и скажет: "Я хочу сыграть на чемпионате мира". Тогда мы сядем и обсудим, что это будет значить, что мы сделаем и как будем играть. На данный момент все это — спекуляции. Все просто, если хочешь быть в сборной, тебе нужно позвонить мне".