В Москве появились первые в 2018 году георгиевские ленточки

В столице стартовала акция "Георгиевские ленточки", приуроченная ко Дню Победы. Черно-оранжевые ленты — символ народного мужества и славы, их повязывают в память о тех, кто сражался за победу и трудился в тылу в годы Великой Отечественной Войны. По традиции символ уважения к исторической памяти начали раздавать у стен агентства "Россия сегодня", журналисты которого и придумали эту акцию в 2005 году.

"Хотелось бы, чтобы не был утрачен ее изначальный смысл: осязание личной семейной истории в контексте Второй мировой войны, понимание и принятие того кода, который заложили в нас драматические события середины XX века, уважение к той жертве, которую принесла практически каждая семья страны", — рассказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Там же, на Зубовском бульваре, сегодня открылась интерактивная историческая выставка "Освобождение Европы". Экспозиция собрана из уникальных фотокадров, снятых корреспондентами агентства в 1945 году.

Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира. Волонтеры готовятся раздать до 9 мая 3 миллиона георгиевских ленточек.