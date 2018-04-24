Команда Москвы стала победителем XVII Дельфийских игр

В Приморском крае завершаются XVII Молодежные Дельфийские игры России.

На протяжении четырех дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. 24 апреля состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций – "Скрипка" и "Фортепиано". Участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.

По итогам XVII Дельфийских игр Москва заняла первое место. На втором месте – Пермский край. Завершает тройку лидеров Новосибирская область. Далее следуют Приморский край (4-е место), Самарская область (5-е место) и Московская область (6-е место).

На Приморской сцене Мариинского театра состоялась торжественная церемония закрытия и гала-концерт лауреатов. С приветственным словом к собравшимся обратились врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, директор Международного Дельфийского комитета и председатель исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин, объявивший Игры закрытыми.