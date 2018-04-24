Нину Дорошину проводили аплодисментами

В Москве простились народной артисткой России Ниной Дорошиной. Гражданская панихида состоялась на Другой сцене театра "Современник".

Отдать дань памяти пришли многие известные актеры, в том числе Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, Лия Ахеджакова, режиссер Владимир Меньшов, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие поклонники ее таланта. Собравшимся также зачитали соболезнования, присланные премьер-министром Дмитрием Медведевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

После завершения церемонии прощания присутствующие проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками "Браво!", передает РИА Новости.

Позже сегодня же состоится отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, где она и будет похоронена.

Актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. С 1958 года и до последних дней она служила в театре "Современник" до последних дней. В кино Нина Дорошина известна, прежде всего, по роли Надежды в картине "Любовь и голуби" Владимира Меньшова.