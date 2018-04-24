Германия хочет провести чемпионат Европы по футболу в 2024 году

Германия готова провести у себя чемпионат Европы по футболу 2024 года. Немецкий футбольный союз уже подал соответствующую заявку в УЕФА.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель передал в УЕФА заявку и соответствующие документы. Глава германского футбола выразил уверенность, что чемпионат организованный в центре Европы, станет самым успешным.

Германия лишь однажды принимала первенство Европы. В ФРГ прошли матчи финальной стадии первенства континента 1988 года, победителем которого стала команда Голландии, победившая в финале сборную СССР.