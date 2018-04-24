Новейший американский истребитель экстренно сел в Японии

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку на базе Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока, что на юго-западе страны. Инцидент произошел около 11 часов утра. Никаких данных о пострадавших или разрушениях нет, пишет издание Kyodo News.

На вооружении японской армии пока стоит всего несколько американских истребителей F-35 версии А. В общем Токио планирует купить 42 подобных машины. Причем каждый самолет пятого поколения обходится бюджету страны в 135 миллионов долларов.

В начале этого года стало известно, что что ВВС островного государства заказало еще несколько истребителей, но у уже в модификации B. Это палубная версия с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. F-35B должны встать на вооружение в 2026 году и сменить устаревшие F-15.