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Ситуация на Украине 7 минут назад
Украина собралась закрыть внутренние воды для прохода российских судов
Министерство инфраструктуры Украины сообщило о намерении инициировать обращение в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) о запрете входа российских судов на внутренние водные пути Украины "из-за высокого уровня террористических угроз". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского ведомства.
Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк пояснил данную инициативу словами: "Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины".
Он также подчеркнул необходимость усиления взаимодействия в данном вопросе между Минобороны Украины, МИДом, Госпогранслужбой, Службой внешней разведки, а также представительством президента Украины в Крыму по вопросам судозаходов в морские порты Крыма и Севастополя, а также по вопросам санкционных мер, связанных со строительством моста через Керченский пролив.
Лавренюк также поставил задачу "максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые (как считает Украина) порты Крыма и привлечению к ответственности (за это)".
Он пообещал, что "Министерство инфраструктуры проведет анализ судов-нарушителей по странам, флагам и судовладельцам, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей", передает "Интерфакс".
Сообщается также, что украинское Мининфраструктуры передало МИДу материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску.
В данный список Украина включает те компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста.
Сейчас на Украине ожидает суда, не получая должной медицинской помощи, капитан российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко. Сейнер из Керчи был захвачен СБУ 25 марта в Азовском море. Экипаж после разбирательств отпустили, но поскольку российские паспорта крымчан Украина не признает, рыбаки не могут покинуть территорию страны, а их капитану и вовсе грозит до 5 лет лишения свободы.
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