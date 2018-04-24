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Ураганы в Москве 11 минут назад

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24 апреля 201814:06

Систему оповещения на случай урагана усовершенствуют

В столице усовершенствуют систему оповещения на случай урагана. Как сообщил мэр Сергей Собянин, сейчас вокруг Москвы создается мощная сеть метеомониторинга. Именно ее датчики своевременно распознали приближение шторма 21 апреля и дали возможность заранее предупредить горожан. Были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и многие другие места отдыха.

По мнению мэра, прогноз опасных природных явлений должен стать настолько точным, чтобы для москвичей предупреждающие СМС-сообщения от МЧС были не информационным шумом, а прямым руководством к действию. Для этого число датчиков метеомониторинга будет значительно увеличено.

Пронесшийся по Москве 21 апреля ураганный ветер повалил около тысяч деревьев и повредил десятки крыш. Погибла 13-летняя девочка, еще 17 человек пострадали. В Новой Москве и Подмосковье без света остались несколько десятком населенных пунктов. Погиб мужчина, на которого упала снесенная порывом ветра бытовка.

Текст: "Вести-Москва"

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