Тяжелый танк ИС-3 впервые появится на Параде Победы в Петербурге

Впервые в истории по Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет советский тяжелый танк ИС-3. Подготовка боевой машины к празднику уже идет. Техники Западного военного округа отремонтировали ее двигатель и ходовую, заменили аккумулятор, масло и прочие жидкости. Сейчас танк переобувают в специальные "башмаки" для асфальта, чтобы он не портил дороги северной столицы, сообщает пресс-служба ЗВО.

ИС-3 – это последний серийный тяжелый танк СССР. По информации из открытых источников, его разработка завершилась к 1945 году и принять участие в Великой Отечественной войне он не успел. Однако свой след в истории все-таки оставил: на петличной эмблеме российских танковых войск изображен именно ИС-3.