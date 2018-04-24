Скончался бывший тренер сборной Франции Анри Мишель

Во Франции на 70 году умер бывший тренер сборной страны по футболу Анри Мишель. На протяжении последних лет Мишель боролся с онкологическим заболеванием.

Всю свою карьеру футболиста Анри Мишель провел в клубе "Ант", где играл на полузащитника и защитника. За 16 лет он сыграл около 700 встреч, трижды становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок страны, привлекался во французскую сборную,

Став тренером Анри Мишель успешно работал с молодежной и олимпийской сборными Франции. Под его руководством французы победили в 1984 году на олимпийском турнире в Лос-Анджелесе. В том же 1984 году Мишель возглавил первую сборную Франции, заменив на этом посту Мишеля Идальго. В 1986 году французы заняли третье место на чемпионате мира в Мексике.

После ухода из сборной Франции в 1990 году, Анри Мишель работал в "Пари Сен-Жермен", после чего тренировал сборные многих африканских и азиатских стран. На чемпионате мира 1994 года он руководил сборной Камеруне. Последним местом работы французского специалиста была команда Кеинии, которую он покинул в 2012 году.