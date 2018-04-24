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Роскомнадзор против Telegram 1 час назад

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24 апреля 201814:50

ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с ОСАГО

Авто.Вести

Банк России обратится в Роскомнадзор в случае, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не разрешится в ближайшее время. Как сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин, блокировка мессенджера Telegram вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, поскольку ведомство заблокировало часть IP-адресов компании Google и это нарушило работу ее сервиса защиты от спама.

"Сегодня электронный полис — всего примерно 20% от всех продаж — это очень серьезно, — прокомментировал ситуацию Чистюхин в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2018". — Очень большая часть этих электронных полисов продается через систему е-Гарант. Таким образом, для нас очевидно, что доступность резко снижается".

К сожалению, такого рода непрогнозируемые действия не улучшают доверие клиентов ко всей системе ОСАГО, добавил он. "Как мы уже сказали, еще вчера вступили в контакт с РСА. К сожалению, на вечер вчерашнего дня проблему решить не удалось. Посмотрим, что сегодня будет происходить. При необходимости будем контактировать с Роскомнадзором", — сказал зампред ЦБ.

Альтернативным способом приобретения полиса остается возможность пойти в офис компании либо напрямую обращаться на сайт страховщика. Пока заблокирована только система "е-Гарант".

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