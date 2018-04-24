Иньесту хотят видеть в Манчестере и Париже

Полузащитник Андрес Иньеста, заявивший о своем уходе из "Барселоны", может продолжить карьеру в Англии или во Франции. 33-летнего футболиста хотят видеть у себя "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермн".

Андрес Иньеста, объявивший об уходе из "Барселоны", обещал рассказать о своем будущем 29 апреля. На Иньесту претендуют сразу три клуба китайской суперлиги — "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Шанхай Шэньхуа" и "Чунцин Лифань".Однако испанский футболист может остаться в Европе.

Чемпион Англии "Манчестер Сити" хочет видеть в своих рядах одного из лидеров "Барселоны". Инициатором приглашения Иньесты выступил главный тренер Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый с Андресом по работе в "Барсе". Однако конкуренцию "Сити" готов составить чемпион Франции "Пари Сен-Жермен", также заинтересованный в услугах игрока.