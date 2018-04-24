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24 апреля 201815:34

Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя

Ей завидовали миллионы женщин, но мало кто знал, от чего пришлось отказаться и что пережить, чтобы сохранить семью с "главным мушкетером страны" Михаилом Боярским. Однако, признается Лариса Луппиан, именно это она считает своим главным достижением в жизни.

Это сейчас поклонники знают: вместе они прожили 40 лет, у них прекрасные дети: Лиза Боярская сама недавно получила звание заслуженной артистки России, а сын Сергей – депутат Госдумы.

Но много раз, признается Лариса, были порывы бросить все и уйти – и из-за проблем звезды кинематографа с алкоголем, и из-за толп навязчивых поклонниц, и других проблем, многие из которых были связаны с бременем славы Михаила Боярского. Тем более что саму Луппиан этот брак как профессионала – востребованную молодую актрису, снимавшуюся в фильмах и блиставшуую в театре — в одночасье превратил в изгоя.

В программе "Судьба человека" она поясняет: это произошло потому, что легендарный руководитель Театра имени Ленсовета режиссер Игорь Владимиров, любимой ученицей которого была Луппиан, категорически запрещал служебные романы.

Когда их отношения с Боярским стали всеобщим достоянием, карьера Луппиан "ушла в песок", хотя о сцене она мечтала с раннего возраста.

Первую роль в кино Луппиан сыграла еще в детстве, у нее были способности к танцам, и по всем данным она могла стать балериной. Однако этого не произошло: мама, переживавшая очередное потрясение в личной жизни, не отвела дочь на экзамены в хореографическое училище.

Но после окончания школы Лариса отправилась в Ленинград и без проблем поступила на курсы Игоря Владимирова. Затем были многочисленные роли в театре, съемки в кинокартинах. В частности, в "Поздней встрече", где она сыграла главную роль Наташи Проскуровой в партнерстве с Алексеем Баталовым.

А потом был спектакль "Трубадур и его друзья", где она играла вместе с будущим мужем. Причем, Боярский сам выбрал ее на роль Принцессы. Тогда и начался их роман. Хотя "предложение руки и сердца" Луппиан, по ее признанию, сделала Боярскому сама.

Каково пришлось в послевоенное время говорившей только по-немецки Ларисе, род которой идет от немецких баронов, как выживали они с мамой, оказавшись под Ташкентом, кто убедил Боярского, что лучшей жены он не найдет, почему актер начал спиваться, и что спасло пару от развода? Ответы Ларисы Луппиан — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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