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24 апреля 201815:16

Власти Финляндии откажутся выплачивать гражданам безусловный доход

Eric Nathan/LOOP IMAGES/ТАСС

Власти Финляндии решили прекратить выплачивать гражданам безусловный доход. С 2017 года в рамках этого эксперимента две тысячи безработных финнов, отобранных случайным образом, каждый месяц безвозмездно получали от государства по 560 евро, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

"Программа выплат будет свернута в конце 2018 года. Правительство отказалась выделить дополнительные средства на ее финансирование", — заявил профессор государственного агентства Kela по вопросам социального страхования Олли Кангас.

Кангас добавил, что Kela также запрашивала у властей от 40 до 70 миллионов евро в качестве экспериментальной прибавки к зарплате для финнов, у которых есть работа.

"Правительство, однако, приняло решение изучить другие возможности реформирования системы социального обеспечения граждан", — отметил Кангас.

Интересно, что результаты эксперимента по выплатам финнам безусловного дохода станут известны только в конце 2019 года.

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