Комплексов Javelin мало и всех проблем они не решат, считает министр обороны Украины

Американские противотанковые комплексы Javelin не решат всех проблем украинской армии. Будь их 10 тысяч, они могли бы как-то повлиять на ситуацию, но Штаты дают всего 35 пусковых, заявил британскому BBC министр обороны Украины Степан Полторак. Более того, глава военного ведомства оговорился, что пока не представляет, как новое оружие будет использовано. Об этом будут думать после того, как комплексы привезут в Незалежную.

Также министр почему-то начал сравнивать ПТРК Javelin с отечественной "Стугной". Упомянул, что радиус действия первого – 2 километра, а второго – 5 километров. Правда не уточнил, что украинскую ракету нужно постоянно направлять на цель, а американская имеет систему самонаведения.

Напомним, Вашингтон одобрили передачу летального оружия Киеву в декабре 2017 года. ВСУ рассчитывают получить 35 противотанковых комплексов и 210 ракет к ним. Общая стоимость партии ПТРК – около 47 миллионов долларов. Однако Украине они достанутся бесплатно, точнее за счет американских налогоплательщиков.

Javelin считается ракетных комплексом третьего поколения: работает по принципу "выстрелил-забыл". Солдату-оператору надо только указать ракете цель, а до противника она доберется сама. Броня от этого ПТРК защищает плохо, так как Javelin атакует боевую машину в крышу, где защита обычно самая слабая.

Очевидные преимущества американского комплекса компенсируются целым букетом недостатков. Главный – цена. Один ПТРК обходится примерно в 1,3 миллиона долларов. Кроме того, перед выстрелом Javelin требует несколько десятков секунд для охлаждения. За это время бойца с ним могут заметить и уничтожить. И, конечно, ПТРК имеет относительно небольшую дальность действия – 2500 метров. Например, российские противотанковые ракеты летят на 5-6 километров.