Выставка в Ганновере: московские компании привезли автобус-беспилотник и робота-выбраковщика
Робот-диагност, автобус-беспилотник и светодиоды нового поколения: московские компании представили свои высокотехнологичные разработки на международной выставке в Ганновере.
Выставка в Ганновере — будто машина времени, кажется, что попал в будущее. Самые современные разработки сюда привозят компании со всего света. В этом году здесь можно увидеть и высокие технологии из Москвы.
Сердце матрешки — мотор. В Ганновер привезли электрический двигатель первого в столице автобуса-беспилотника. Сама матрешка – разумеется, без водителя — давно совершает тестовые заезды по дорогам России, но добраться до Германии автобус пока не смог.
"У него стереозрение, у него 8 камер, он ездит по дорогам, видит разметку, видит людей, и сам выбирает маршрут, куда ехать", — рассказывает Илья Федичев, технический директор компании-разработчика.
Железной рукой контролирует качество робот-диагност из Зеленограда. Ловко меняя лазер на ультразвук, проверяет, нет ли повреждений на самолетной обшивке, и настолько точно подогнаны рельсы. Малейший дефект, и рука не дрогнет забраковать изделие. Робот мечтает выйти на международный рынок, а пока работает в московском метро.
"Робот программируется на поиск тех оплошностей, неоднородностей, которые могут быть в колесных парах", — объясняет Анатолий Селянев, генеральный директор компании-разработчика.
К такой доске ученики вызываются сами. В московских школах интерактивные экраны вытеснили мел и указки и теперь готовят диджитал-революцию в учебных классах Европы. Немецких педагогов уже покорили умные маркеры.
"Они позволяют учителю выделить в любой момент времени какой-то фрагмент, акцентировать внимание учеников, направить информацию на их планшет, и тем самым сделать урок более динамичным и интерактивным", — говорит Александр Крикушенко, технический директор компании-разработчика.
Еще одно открытие для немцев — московские светодиодные лампы. Те, что освещают, например, Павелецкий вокзал в Москве, оказались в два раза легче, в три раза энергоэффективней и в полтора раза дешевле, чем европейские аналоги.
"Мы разработали новую технологию безреберного охлаждения, которая позволила сделать светильники миллиметровой толщины. Это существенно снижает его вес и очень сильно влияет на себестоимость", — поясняет Мария Кошелева, заместитель генерального директора компании-производителя светодиодов.
Из Москвы везут не только конкурентоспособные технологии, но и совсем свежие идеи. Например, группа изобретателей предлагает получать энергию из морской волны с помощью специальных поплавков.
"Наше устройство представляет собой герметичную капсулу-поплавок, которая находится на поверхности моря и под действием морских волн совершает возвратно-поступательные движения вверх-вниз, раскручивая тем самым электрогенератор", показывает Сергей Темеев, директор компании-разработчика.
Для большинства московских компаний попасть на крупнейшую мировую выставку, которая курируется на самом высоком уровне, невероятный прорыв. Это стало возможным благодаря программе городского департамента науки и предпринимательства по продвижению столичных товаров на экспорт. Те производители, что не смогли приехать в Германию лично, представлены в электронном каталоге.
"Здесь представлена информация о компании, информация о продукции с фотографиями и основными характеристиками", — рассказывает Эмиль Петросян, заместитель руководителя департамента науки и промышленной политики Москвы.
Выставка продлится до конца апреля. В правительстве Москвы надеются, что ее итогом станет подписание не одного десятка выгодных контрактов.
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